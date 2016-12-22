Суд подтвердил отказ на арест турбин Siemens в Крыму

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ в аресте четырех турбин Siemens в Крыму. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кроме того, суд отказался запретить монтаж турбин, а также иное их использование и отчуждение.

«Определение Арбитражного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья Петр Румянцев.

Иск был подан немецким концерном к структурам «Ростеха».

В июле стало известно, что Siemens поставила турбины в Крым, несмотря на санкции Евросоюза. Дочерняя компания «Ростеха» «Технопромэкспорт» разъяснила, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах. По данным источников РБК, турбины произвели на СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге и затем усовершенствовали на предприятиях «Ростеха».

11 июля Siemens подала иск в столичный арбитраж на ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», потребовав принять обеспечительные меры. Компания утверждает, что структуры «Ростеха» против воли производителя поставили в Крым газовые турбины, которые предназначались для Краснодарского края.

В конце августа суд не удовлетворил просьбу концерна. Позднее «Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами.

