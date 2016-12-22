МЧС опубликовало видео обследования обломков упавшего в Норвегии Ми-8

МЧС опубликовало видео обследования места крушения российского вертолета Ми-8, который рухнул в Гренландское море, с помощью глубоководного аппарата «Фалькон».



На кадрах видно, как специалисты МЧС готовили аппарат к погружению в море. Аппарат опустили в воду с помощью трех тросов.

Видео: МЧС России

Как отмечается на сайте МЧС, аппарат был погружен на глубину 200 м и обследовал фюзеляж и лопасти Ми-8. В ведомстве отметили, что с помощью аппарата специалисты смогли определить положение обломков на дне и разработать способ поднятия вертолета со дна.

В понедельник, 30 октября, скандинавское фотоагентство NTB scanpix опубликовало фото обломков российского вертолета МИ-8.

Российский вертолет на борту, которого находились восемь человек, упал в море 26 октября в 2 км от поселка Баренцбург на Шпицбергене. Он перевозил трех сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Вертолет следовал из российского села Пирамида в норвежский Баренцбург. Ми-8 был в лизинге компании «Арктикуголь».



В компании «Конверс Авиа», которая обслуживала упавший вертолет, сообщили, что летательный аппарат был выпущен в 2013 году, технически исправен и регулярно проверялся. Экипаж на вертолете был опытным, пояснили в «Конверс-Авиа».



Обломки вертолета были найдены в воскресенье, 29 октября, на глубине 209 м в 2,2 км к востоку от мыса Хеер. Тела членов экипажа и пассажиров Ми-8 пока не найдены. Представитель президента России в Северо-Западном округе Николай Цуканов заявил, что возможной причиной крушения могли стать сложные климатические условия. По его словам, вертолет был «современным».