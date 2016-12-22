В московском метро у мужчины изъяли кустарное оружие

В московском метро у жителя Белгородской области изъяли пистолет кустарного производства, сообщил РБК источник в УВД на метрополитене и подтвердил собеседник из главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел накануне, 29 октября. В 13:35 мск сотрудники УВД задержали в северном вестибюле станции «Медведково» 34-летнего мужчину. У него обнаружили стартовый пистолет Stalke, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Мужчину остановил на входе сотрудник службы безопасности, рассказал источник РБК. ​«Багаж мужчины подвергли досмотру. В одной из сумок были обнаружены пистолет и патроны», — рассказал он. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.