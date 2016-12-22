Синоптики предупредили о рекордно низком давлении и ливнях в Москве

В Москве ожидаются рекордно низкое давление в понедельник, 30 октября, а также ливни в первые двое суток недели. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во вторник, 31 октября, «давление станет рекордно низким — 719 мм ртутного столба», уточнил он. Такая аномалия, по его словам, отрицательно скажется на здоровье не только метеозависимых людей. «Это может привести к снижению работоспособности, головным болям», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что за первые два дня текущей недели на столицу может пролиться до 40% октябрьской нормы осадков. По его словам, в понедельник «циклон принесет обложные дожди», будет пасмурно, а температура воздуха составит плюс 4–6 градусов, что на 2–3 градуса выше нормы. «Во вторник ненастье будет усиливаться, ожидаются интенсивные ливни до 15 мм — это четверть месячной нормы, задуют промозглые северные ветры с порывами до 15–20 м/с», — рассказал специалист. Он отметил, что ближе к 31 октября дожди начнут переходить в заряды мокрого снега.

В первый день ноября, как прогнозирует Тишковец, в Москве «ударят заморозки». «На дорогах и тротуарах станет скользко, земля покроется ледяным панцирем и образуется сильная гололедица. Пешеходам и автомобилистам в среду нужно быть очень внимательными», — предупредил он. «Снежный покров появится в среду, но потом опять сойдет», — заключил синоптик.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с РБК отметил, что 31 октября в Москве ожидается усиление ветра до 15–20 м/с во второй половине дня, ближе к полуночи. Температура составит плюс 4–5 градусов и будет понижаться в течение дня до нулевой отметки. В этот день сначала будет идти дождь, а потом дождь с мокрым снегом, сказал он.

По его словам, 1 ноября влияние будут оказывать арктические массы воздуха, температура будет отрицательная. «При интенсивных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега прогнозируются налипание мокрого снега на провода и значительное обледенение», — добавил Вильфанд. «Особенно будет опасно на эстакадах, на продувных участках дорог, дождь и мокрый снег трансформируются в лед. В среду будет и мокрый снег, и снег, но в городе он не останется», — сказал он. При этом, как отметил глава Гидрометцентра, «в праздничные дни (c 4 по 6 ноября. — РБК) дневная температура повысится до положительных значений».