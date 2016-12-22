В Швеции на стоящем в аэропорту самолете устроили саботаж

В Швеции в аэропорту населенного пункта Елливаре на борту самолета перед вылетом «была совершена диверсия». Об этом сообщили в местной полиции, пишет Aftonbladet.



По словам представителя полиции, самолет на данный момент остается в аэропорту. Что именно было сделано с бортом, в полиции не уточнили. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента. Пока никто не был арестован.

В полиции отметили, что сотрудники правоохранительных органов приехали на территорию аэропорта после сообщения об ограблении. Из-за этого был отменен рейс компании NextJet. Самолет должен был отправиться из Крамфорса в Стокгольм. Позже полиция рассказала, что никакого ограбления не было, а на борту самолета была совершена диверсия.

В авиакомпании NextJet отметили в беседе с Aftonbladet, что сообщения о саботаже могут быть неточной информацией, но компания приняла решение не отправлять борт в полет из-за расследования.