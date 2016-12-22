В подмосковной электричке произошло «задымление»

В подмосковной электричке, следовавшей по маршруту Щербинка — Новоиерусалимская (станция в городе Истра), возникло «задымление». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

По информации представителей пассажирской компании, инцидент произошел в 8:30 мск. Задымление было зафиксировано в пятом вагоне состава. «В целях безопасности электропоезд был остановлен на остановочном пункте Покровское-Стрешнево. Пассажиров попросили освободить вагоны», — отметили в пресс-службе, добавив, что «на место незамедлительно» был отправлен пожарный поезд, а также вызваны пожарные расчеты. Причины задымления в настоящий момент выясняются.

При этом, как рассказал источник в экстренных службах ТАСС, следовавшая в Истру электричка была остановлена из-за короткого замыкания в шкафу токоприемника. Оно, по информации собеседника агентства, «произошло на площади 0,5 кв. м» и было «ликвидировано сотрудниками поездной бригады».

В связи с инцидентом движение поездов на участке, где случилось задымление, осуществляется «по соседним путям». Также с увеличенным интервалом в сторону области ходят пригородные поезда на Рижском направлении, в Москву электрички ходят по расписанию.