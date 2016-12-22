Дутерте призвал «кого-то поговорить» с лидером КНДР

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время своего визита в Японию заявил, что ядерная война неприемлема и «кто-то должен поговорить» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Его слова передает CNN Philippines.

«Я присоединюсь к диалогу, чтобы немного уменьшить его агрессию», — сказал филиппинский лидер.



Дутерте прибыл в Японию с двухдневным визитом. Главными темами, которые он обсудит с представителями японских властей, будут безопасность региона, а также вопросы торговли. Дутерте рассказал, что также он планирует обсудить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию с Северной Кореей. Кроме того, филиппинский лидер встретится с императором Акихито и императрицей Митико.

Как отмечает CNN, это второй визит Дутерте в Японию. В предыдущий раз он посещал эту страну в декабре 2016 года. В 2017 году Филиппины и Япония отмечают 60-летие дипломатических отношений.

В апреле во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Дутерте сравнил ракеты Северной Кореи с бобами и сказал, что Кем Чин Ын играет с ними, как «с игрушками». По мнению филиппинского президента, у лидера Северной Кореи «нехорошо работает голова», и он может «сойти с ума». В свою очередь, во время переговоров с Дутерте Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием».



В сентябре американский лидер сравнил лидера КНДР с «рокетмэном». Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября Трамп заявлял, что США могут полностью уничтожить КНДР. В ответ на это Кем Чин Ын назвал американского президента «безумным мошенником».