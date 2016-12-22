Московский зоопарк рассказал о здоровье тигра перед отправкой в США

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в разговоре с РБК сообщила, что у амурского тигра Мартина перед отправкой в США не был диагностирован рак.
«Мы перед отправкой провели все анализы, они у нас есть, он был абсолютно здоров. Но рак — такая болезнь, что она появляется, к сожалению, достаточно быстро, животное и человек угасает. Нам написал зоопарк Денвера, что тигру переливали кровь достаточно долго от другого тигра, пытались спасти, но болезнь быстро прогрессировала и спасти его не удалось», — сообщила Акулова.
Ранее в понедельник, 30 октября, пресс-служба зоопарка в американском Денвере сообщила, что амурского тигра Мартина пришлось усыпить. О том, что сотрудники обнаружили у животного «чрезвычайно агрессивную форму лейкемии», стало известно 22 октября. В зоопарке заявили, что болезнь прогрессировала слишком быстро.
Мартин родился в Московском зоопарке в июне 2014 года и прибыл в Соединенные Штаты 1 июля 2017 года.