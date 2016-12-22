В генконсульстве в Шанхае назвали причину смерти модели из Перми

Причиной смерти 14-летней российской модели из Перми Влады Д., которая скончалась в Шанхае 27 октября, стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщил консул России в Шанхае Андрей Куликов.
В справке из больницы указано, что полиорганная недостаточность развилась на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы. Куликов добавил, что это не окончательный диагноз, потому что в Китае пока не подтвердили его. Для подтверждения необходимо вскрытие тела.
Консул сообщил, что мать девочки сейчас в России, и анатомирование нельзя производить без ее согласия. «Она приедет — и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки», — отметил он.
Влада Д. прибыла в Шанхай, чтобы участвовать в неделе моды, сообщает Global Time. Всего она должна была пробыть в Китае три месяца. В понедельник, 23 октября, девочка приехала в город Иу в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Она почувствовала себя плохо в среду, 25 октября, и ее агент отменил запланированные мероприятия с ее участием. В этот же день девочка была госпитализирована в отделение неотложный помощи в шанхайском госпитале. Модель скончалась в пятницу, 27 октября.
Global Times со ссылкой на медицинский отчет, который предоставили изданию организаторы недели моды в Шанхае, сообщает, что врачи диагностировали у российской модели септикопиемию, заражение крови, дисфункцию печени и почечную недостаточность. По мнению врачей, девочка умерла от множественной дисфункции органов.