В Красноярске в результате обрушения забора погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщается на сайте красноярского управления Следственного комитета.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на территории частного домовладения в Октябрьском районе. Забор упал во время демонтажных работ. Пострадавший в результате обрушения был госпитализирован с «различными травмами».
В свою очередь, на сайте МЧС сообщается, что обрушился не забор, а деревянная стена неэксплуатируемого здания. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщило, что, по предварительным данным, пострадавшими в результате произошедшего были строители.
СК начал проверку инцидента. Сотрудники ведомства устанавливают личности тех, кто проводил демонтаж, и обстоятельства обрушения.