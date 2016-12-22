Роспотребнадзор забраковал 4,3 тыс. партий кондитерских изделий

Роспотребнадзор за первые девять месяцев 2017 года забраковал 4,3 тыс. партий кондитерских изделий общим объемом более 17,8 т. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, в период с января по октябрь было исследовано более 69 тыс. проб кондитерских изделий. В ведомстве отметили, что из них только в одной пробе удалось обнаружить токсичные элементы, пестициды и микотоксины.

Удельный вес проб, в которых было выявлено несоответствие нормам по микробиологическим показателям, в том числе содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов, составил 5,3%, что в пределах среднемноголетних значений. Всего за девять месяцев физико-химическим показателям, которые отвечают за качество продукции, в том числе по влажности, кислотности, массовой доле, не соответствовали 3,6% проверенных Роспотребнадзором кондитерских изделий. В ведомстве отметили, что это значение на уровне 2016 года.