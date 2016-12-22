МЧС предупредило о волнах до 12 метров на Камчатке

На Камчатке 31 октября ожидаются волны высотой от восьми до 12 метров. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Камчатскому краю.



Как отмечается в сообщении, волнения на море высотой от восьми до 10 метров можно будет наблюдать в первой половине ночи 31 октября. Высокие волны могут быть зафиксированы в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском и Алеутском районах. Утром 31 октября они могут достичь высоты до 12 метров. Днем волны могут быть зафиксированы в Карагинском и Олюторском районах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство объявило штормовое предупреждение. Оно будет действовать с ночи на 31 октября. В МЧС отметили, что волнения на море сохраняться до первой половины дня 1 ноября. Ведомство посоветовало судовладельцам, чьи суда могут быть в районах, где будут высокие волны, «принять меры повышенной предосторожности».

На сайте отмечается, что Камчатка в ночь в ночь с 30 на 31 октября попадет в зону циклона. В нескольких районах края будет усиление ветра, дождь, местами со снегом.