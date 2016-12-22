Число жертв пожара в доме престарелых в Иркутске увеличилось до трех

Число жертв после пожара в иркутском доме престарелых увеличилось до трех человек. Об этом сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шкурская, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось о двух погибших.



По словам Шкурской, 84-летняя женщина, которую доставили в больницу после пожара, умерла 29 октября, в воскресенье. Причиной смерти стали «тяжелые сопутствующие возрастные заболевания», рассказала представитель регионального Минздрава.

Шкурская отметила, что на данный момент в реанимации находится один из 12 пострадавших при пожаре. Один из них был переведен в палату общей терапии, а еще одного отвезли в хоспис, сообщила она.

Возгорание в частном доме престарелых «Фонд паллиативной помощи имени Сергея Милицы» в Иркутске произошло 18 октября. В результате пожара были госпитализированы 12 человек, отравившиеся угарным газом. Четверо из них были помещены в реанимацию. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание во время пользования сушильной машиной.

Как рассказал источник агентства «Интерфакс», двухэтажное здание, в котором находился дом престарелых, не был оборудован в достаточной мере системами сигнализации и пожаротушения. Кроме того, он не был включен в реестр поставщиков социальных услуг на основе федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».



По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).