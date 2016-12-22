В США усыпили привезенного из России амурского тигра

Сотрудники зоопарка в американском городе Денвер усыпили трехлетнего амурского тигра Мартина. У животного сотрудники учреждения обнаружили рак. Об этом пресс-служба зоопарка сообщила в Twitter.

Как сообщили сотрудники зоопарка, 22 октября у Мартина снизилась активность и пропал аппетит. Через несколько дней ветеринары провели несколько анализов и обнаружили у животного «чрезвычайно агрессивную форму лейкемии». Болезнь прогрессировала слишком быстро, и Мартина пришлось усыпить.​

«Потерять такое молодое и величественное животное — это огромный удар для нас и наших коллег», — сообщил замруководителя местной ветеринарии Скотт Ларсен.

Мартин родился в Московском зоопарке в июне 2014 года и прибыл в Соединенные Штаты 1 июля 2017 года. Посетители не успели встретиться с Мартином, поскольку хищник к концу октября едва успел акклиматизироваться.