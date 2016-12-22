«Ведомости» сообщили о новых претендентах на покупку российского Forbes

Бизнесмен Сергей Родионов и медиаменеджер Владимир Помукчинский предложили Александру Федотову начать переговоры о продаже его издательского дома ​ (ИД) ACMG, в который в том числе входят журналы Forbes и L’Officiel. Об этом газете «Ведомости» рассказал ​Помукчинский и подтвердил Родионов.

«Сделать официальное предложение не представляется возможным. Прежде нужно обсудить множество нюансов, в том числе финансовое положение компании», — пояснил газете Помучкинский. Предложение уже направлено представителям и юристам Федотова.

Компания ACMG была создана Федотовым в 2008 году. В бренды издательского дома в том числе входят Forbes, L’Officiel, PORT, SNC, OK! , GEO.

Как сообщают «Ведомости», Сергей Родионов в настоящее время проживает в Люксембурге, и, согласно закону об иностранных владельцах СМИ, ограничивающем владение 20% акций, в случае сделки оформит свою долю на партнеров. Владимир Помукчинский в настоящее время владеет 10% в издателе L’Officiel. Весной медиаменеджер обвинил своих партнеров в обмане при покупке у него 80% компании, и подал иск в Московский Арбитражный суд. В случае сделки с Федотовым, по данным газеты, Помучкинский готов отозвать иск.

В конце июня, как сообщал РБК, попытку начать переговоры с Федотовым о продаже русскоязычной версии журнала Forbes предпринял экс-глава «Росэнергомаша» и владелец делового журнала Inc. Владимир Палихата. Он пояснял свой интерес к журналу тем, что «видит синергию» между Forbes и Inc. и предположил, что аудитории изданий смогут дополнить друг друга.

​Представитель ACMG Оксана Менейлюк сообщала РБК, что Федотов не получал предложения от структур Палихата и отказалась комментировать возможность переговоров между бизнесменами.