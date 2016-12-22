В Северном море из-за урагана «Герварт» на мель село грузовое судно

В Северном море у немецкого острова Лангеог на мель село грузовое судно «Слава Амстердама». Путь судна с 1,8 тыс. т. топлива на борту прервал шторм, вызванный ураганом «Герварт». Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Попытки возобновить ход 225-метровой «Славы Амстердама» остались безуспешными. По имеющимся данным, на борту находятся 22 человека, они не пострадали», — сказано в сообщении. Из-за поднявшегося шторма судно до сих пор не может поднять якорь.

На борту судна 1,8 тыс. т. дизельного топлива и 140 т. судового топлива. Как отмечает издание, в случае утечки пляжи Лангеога находятся под угрозой, но аварийное командование пока не зафиксировало подобных утечек. На место происшествия направлены экстренные службы, в том числе самолет.

Штормовой циклон «Герварт» обрушился на Германию в выходные: в ночь с 28 на 29 октября с порывами ветра до 50 м/с. В некоторых районах из-за упавших деревьев было прервано движение поездов и электроснабжение, а также перекрыты автострады. В результате урагана погиб один человек — 63-летний турист на побережье Северного моря в Нижней Саксонии.