Минздрав не согласовал законопроект о продаже спиртного в интернете

Минздрав не стал согласовывать законопроект Минфина о продаже алкоголя в интернете. В министерстве беспокоятся, что у продавца спиртного при покупке онлайн не будет возможности проверить документы, удостоверяющие личность, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ​отзыв замглавы ведомства Дмитрия Костенникова.

Как сообщает газета, в Министерстве здравоохранения также раскритиковали условия доставки такой продукции. «Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара», — сказано в отзыве Костенникова.

Также ведомство усмотрело в документе противоречие госполитики по уменьшению потребления спиртного. В ней в том числе «декларируется» снижение доступности алкоголя через ограничение розничной продажи по месту и времени.

При этом «Известиям» в пресс-службе Минфина пояснили, что при доставке возраст покупателя учитывается: как и в магазине, покупатель предъявит курьеру паспорт или другой подходящий документ. «Считаем неправильным искусственно раздувать из этого проблему», — отметили в Минпромторге.

Министерство экономического развития начало прорабатывать вопрос легализации продажи алкоголя через интернет в августе 2016 года. Как пояснял РБК статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, все вопросы уже «проработаны». Доставка заказа будет осуществляться только в разрешенное для розничной продажи время, а при передаче продукции курьер будет вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность получателя.

В конце сентября Минфин доработал свой документ, запретив в нем торговлю до 2021 года ретейлерам. Кроме того, Министерство отказалось от поэтапной легализации онлайн-торговли: ранее планировалось, что с января 2018 года будет разрешена продажа в интернете пива, медовухи и марочных вин, а с января 2019 года — уже и крепкого алкоголя. Теперь министерство предлагает разрешить со следующего года торговлю в Рунете любым алкоголем независимо от крепости напитка.