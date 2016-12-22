Премьер Норвегии принесла соболезнования Медведеву в связи с аварией Ми-8

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования главе правительства России Дмитрию Медведеву в связи с гибелью россиян в крушении вертолета Ми-8, который 26 октября упал возле норвежского архипелага Шпицберген. Об этом говорится на сайте кабмина.

Норвежский премьер позвонила Дмитрию Медведеву, чтобы принести соболезнования.

«Эрна Сульберг выразила соболезнования <...> и просила передать слова сочувствия родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

Российский вертолет Ми-8, направлявшийся из российского поселка Пирамида в норвежское поселение Баренцбург, пропал 26 октября. В 16:35 по мск воздушное судно пропало с радаров. Спустя 10 минут факт авиакатастрофы был подтвержден местными спасательными службами.

На борту воздушного судна находились восемь человек: трое научных сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, остальные - члены экипажа. О судьбе пассажиров вертолета до сих пор ничего неизвестно, на их поиски МЧС России направило суда, вертолеты и группу водолазов. 29 октября норвежские спасатели обнаружили на дне моря обломки Ми-8.