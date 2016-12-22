СМИ сообщили об «оккупации» Ракки международной коалицией во главе с США

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США «вводит в заблуждение» мировое сообщество и скрывает преступления в «оккупированном» городе Ракка. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

По словам собеседника агентства, Ракка будет освобождена только тогда, когда в город войдет правительственная армия Сирии. Он подчеркнул, что город был на 90% уничтожен из-за «преднамеренной и варварской бомбардировки» силами международной коалиции.

Из-за этого «десятки тысяч» местных жителей были вынуждены стать беженцами. Дипломатический источник также обвинил оппозиционные «Сирийские демократические силы» (СДС), поддерживаемые коалицией, в том, что они захватывают гуманитарную помощь, предназначенную для местных жителей. Кроме того, по словам собеседника агентства, бойцы СДС отнимают у беженцев документы и «подвергают их жестоким пыткам».

Он призвал международное сообщество «разоблачить» действия коалиции и потребовал соблюдения резолюций Совета безопасности ООН о соблюдении территориальной целостности Сирии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 22 октября заявил, что Ракка «унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками». Он отметил, что «тысячи» мирных жителей погибли из-за действий коалиции.

Представитель коалиции полковника Райан Диллон не согласился с обвинениями в адрес альянса. «Ущерб, который был нанесен Ракке, лежит целиком на ИГ [запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»]», — пояснил Диллон.