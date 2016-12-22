Премьер Бельгии опроверг возможность предоставления убежища Пучдемону

Заявление о предоставлении убежища отправленному Мадридом в отставку главе Каталонии Карлесу Пучдемону «абсолютно не входит в повестку дня». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, передает телеканал RTBF.

Ранее госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен сообщил, что Пучдемон может получить политическое убежище в стране. По его словам, это может сделать каждый житель Каталонии в соответствии с законодательством Бельгии. В свою очередь, Шарль Мишель призвал Франкена «не подливать масла в огонь». Он также призвал Мадрид и Барселону найти решение каталонской проблемы путем диалога.

Заместитель премьер-министра Бельгии Александр де Кру также раскритиковал заявление Франкена. «Такие разговоры не представляют позицию правительства и еще хуже усугубляют ситуацию в регионе. Мы должны успокоить людей, а не раздражать их еще больше», — считает де Кру.

Парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона. В ответ сенат Испании одобрил введение прямого управления в Каталонии согласно 155-й статье Конституции королевства. По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, Мадрид восстановит «законность» в мятежном регионе.

В тот же день он отправил в отставку Пучдемона и распустил правительство Каталонии. На место Пучдемона была назначена вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Однако Пучдемон проигнорировал решение испанского правительства и отказался уходить в отставку. По данным источников издания El Mundo, в случае неподчинения Мадриду Пучдемону грозит тюрьма. По информации RTBF, за попытку бунта Пучдемона ждет лишение свободы сроком на 30 лет.