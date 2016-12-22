Саакашвили обжаловал указ Порошенко о лишении украинского гражданства

Михаил Саакашвили сообщил, что обжаловал в суде указ президента Украины о лишении его гражданства. Ранее он говорил, что подаст в суд на Миграционную службу Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обжаловал указ президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства. Об этом он заявил на акции протеста у стен Верховной рады Украины в Киеве, сообщает агентство «Українські Новини».

«Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд — пойдем вместе, чтобы напомнить, что я не один», — призвал Саакашвили. По его словам, украинское гражданство нужно ему не для того, чтобы получить какую-либо должность.

В среду, 25 октября, Саакашвили заявил, что подаст в суд на Миграционную службу Украины за лишение украинского гражданства.

В ходе протестной акции 29 октября Саакашвили также призвал провести досрочные выборы президента Украины. При этом он отметил, что митингующие не готовят антиконституционный переворот. Вместе с тем политик подчеркнул, что у активистов «есть механизм, как сменить власть».

Всего в акции протеста возле Рады принимали участие около 400 человек. Она длится с 17 октября. Демонстранты требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины. По словам Саакашвили, акция будет проходить до 7 ноября, когда парламентарии проведут пленарное заседание в Раде.

Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко на том основании, что Саакашвили при получении гражданства не сообщил о его уголовном преследование Грузии. Несмотря на это, в сентябре 2017 года, Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался через пункт пропуска на границе Украины и Польши.