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Собчак назвала Сталина «кровавым палачом» и «преступником»
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Собчак назвала Сталина «кровавым палачом» и «преступником»
Общество, 17:13
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Собчак назвала Сталина «кровавым палачом» и «преступником»

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться в президенты России, назвала Иосифа Сталина «кровавым палачом» и «преступником». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это по сути полномасштабный геноцид русского народа», — написала Собчак. По ее словам, Сталин является врагом «русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского, любого народа, населявшего ту страну». «Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного», — утверждает Собчак.

24% россиян никогда не слышали о сталинских репрессиях 1930-40-х годов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившем в РБК. Однако 75% респондентов наслышаны о репрессиях. 53% россиян считают, что жертвами репрессий стали невинные люди.

Проведенный в июле опрос ВЦИОМ показал, что 43% респондентов оправдывают сталинские репрессии. Вместе с тем, 49% россиян считают, что политические репрессии ничем нельзя оправдать. Еще 37% опрошенных думают, что в 1930-40-х годах под репрессии попали только несогласные с политикой властей.

Теги: репрессии , СССР , Ксения Собчак , Иосиф Сталин
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