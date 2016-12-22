Бельгия не исключила предоставление убежища Пучдемону

Отправленный в отставку властями Испании президент Каталонии Карлес Пучдемон может попросить политическое убежище в Бельгии. Об этом телеканалу RTBF сообщил бельгийский госсекретарь по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен.

По его словам, жители Каталонии имеют право подавать заявления о предоставлении убежища в соответствии с законодательством Бельгии. «Мы еще не получали заявление [о предоставлении убежища для Пучдемона], но ситуация меняется быстро. Мы посмотрим, что будет происходить в ближайшие часы или дни», — сказал Франкен. Телеканал уточняет, что Пучдемону в Испании грозит 30 лет тюрьмы за попытку устроить бунт.

Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за независимость региона. В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить «законность» в Каталонии. Тогда же сенат Испании одобрил введение прямого управления в регионе согласно 155-й статье Конституции королевства.

В тот же день Рахой отправил Пучдемона в отставку и распустил правительство Каталонии. На следующий день правительство Испании назначило вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию на пост главы Каталонии. Сам Пучдемон отказался складывать свои полномочия.