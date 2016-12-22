В Москве прошла акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен»

Акция «Возвращение имен», посвященная жертвам политических репрессий, прошла в Москве. По оценкам организатора акции — правозащитного центра «Мемориал», на мероприятие пришли более 5 тыс. человек.

В пресс-службе столичной полиции сообщили РБК, что не располагают данными о численности акции.

Акция началась в 10:00 мск у Соловецкого камня на Лубянской площади и продлилась до 22:00 мск. Участники акции зачитывали имена и краткие биографии жертв политических репрессий.

«Люди в очереди плотно стоят от метро и у камня, где зачитывают списки [имен], поэтому можно сделать вывод, что стоит несколько сотен человек. Учитывая, что акция началась утром, то пришедших значительно больше», — рассказал РБК член правления «Мемориала» Александр Черкасов о том, как проходила акция.

В акции приняла участие Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, она разместила в своем Instagram фотографию с «Возвращения имен».

https://www.instagram.com/p/Ba01sUZF2RT/?hl=ru&taken-by=moskalkova.official

«Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь», — написала она.

Акция «Возвращение имен» проходит с 2007 года в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в начале октября, 24% россиян никогда не слышали о сталинских репрессиях 1930-40-х годов. 75% опрошенных знают о репрессиях. Более половины респондентов (53%) считают, что жертвами репрессий стали невинные люди. Опрос ВЦИОМ, проведенный в июле, свидетельствует о том что 43% россиян оправдали сталинские репрессии. Однако 49% опрошенных утверждали, что политические репрессии ничем нельзя оправдать. 37% россиян считают, что в 1930-40-х годах репрессировали только несогласных с политикой власти.