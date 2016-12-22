Apple уволила сотрудника за ролик его дочери об iPhone X

Компания Apple уволила из компании сотрудника, дочь которого, Брук Амелия Питерсон, разместила на YouTube видео с еще не поступившим в продажу смартфоном iPhone X. Она опубликовала новый ролик, в котором рассказывает о том, при каких обстоятельствах и когда она сняла видео про новый смартфон и к каким последствиям это привело.

Месяц назад она навестила своих родителей, именно тогда отец дал ей воспользоваться смартфоном, рассказывает Питерсон. В своем новом ролике она подчеркивает, что опубликовала ролик с iPhone X после того, как Apple официально презентовала смартфон и другие видеоблогеры разместили видео со своими впечатлениями от использования устройства.

«Я сделала ролик для YouTube про iPhone X. Мой папа показал мне свой телефон. Я снимала в кафе [на территории офисного комплекса] Apple», — говорит Питерсон. Она объясняет, что у нее тогда было немного подписчиков, а ее ролики не набирали большого числа просмотров, и она сняла «небольшое безобидное видео».

Но ролик привлек большой интерес, почему видео набрало столько просмотров, девушка не знает. Apple попросила удалить видео, и Питерсон это сделала. «Я не знала, что это видео что-то нарушает», — отмечает она. «Он [отец] берет на себя всю ответственность за то, что позволил мне снимать его iPhone X. Apple попрощалась с ним. Все сводится к тому, что, когда ты работаешь на Apple, не имеет значения, насколько ты хороший человек. У них нулевая терпимость к нарушению правил», — добавляет девушка.

Питерсон подчеркивает, что не зла на компанию и продолжит приобретать ее технику.

На видеоролике, ставшем причиной увольнения, были видны специальные QR-коды для сотрудников Apple, передает издание The Verge. Также девушка открыла заметку, в котором содержались кодовые названия новых продуктов Apple, пока не поступивших в продажу. Издание отмечает, что снимать на территории офисного комплекса Apple запрещено.

Пресс-служба Apple не ответила на запросы журналистов об увольнении сотрудника, сообщает Apple Insider.

Компания представила новый смартфон 12 сентября, он отличается от предыдущих моделей тем, что экран занимает почти всю переднюю поверхность, также исчезла кнопка «Дом». Apple обещает внедрить в смартфоне новый механизм разблокировки, основанный на распознавании лица пользователя.

Старт продажи в России запланирован на 3 ноября, минимальная стоимость составит 79 тыс. руб.