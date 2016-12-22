Губернатор Шпицбергена возглавил поиск россиян с разбившегося Ми-8

Губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт объявил о намерении лично возглавить операцию по поиску россиян, пропавших после крушения вертолета Ми-8. Об этом говорится на сайте главы местной власти.

План поисковых мероприятий уже составлен, сообщил губернатор. По словам Аскхольта, в поиске пропавших россиян, помимо норвежцев, будут участвовать российские спасатели, уже прибывшие на архипелаг. «У нас была хорошая и конструктивная встреча с ними сразу после их приземления в 01:30. Вместе мы продолжаем планировать, как мы можем наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы», — рассказал представитель норвежских властей. Сейчас российские спасатели уже находятся на борту спасательного судна Polarsyssel и скоро направятся в район катастрофы.

Сейчас спасатели продолжают поиск судна, которое могло бы поднять обломки вертолета со дна моря. На архипелаге подобных судов нет, однако их возможно привлечь с континентальной части Норвегии.

Российский вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал на Шпицбергене 26 октября. На его борту находились восемь человек. Трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, остальные были членами экипажа. В воскресенье, 29 октября, обломки вертолета были обнаружены на дне моря, на глубине более 200 м.