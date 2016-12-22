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В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт»
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В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт»
Общество, 13:38
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В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт»

На Германию обрушился ураган «Герварт». Из-за сильного ветра в Берлине был введен режим чрезвычайной ситуации, говорится в Twitter пожарной службы немецкой столицы.

Чрезвычайная ситуация была объявлена экстренными службами в 7:10 по местному времени (9:10 мск). На дежурство были выведены дополнительные бригады спасателей. Экстренные службы предупреждают об угрозе падения деревьев и срыва крыш с домов. По данным пожарной службы, по меньшей мере один человек в Берлине уже пострадал из-за упавшего дерева.

Сложная ситуация сохраняется и в нескольких других регионах Германии. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о том, что из-за «Герварта» вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. «В города Бремен, Ганновер, Брауншвейг, Гёттинген, Вольфсбург, Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и Лейпциг в настоящее время не обслуживаются междугородним железнодорожным сообщением», — говорится в сообщении компании.

В Гамбурге штормовой нагон воды в Эльбу привел к тому, что река вышла из берегов. В Twitter появилось видео, показывающее, как вода затапливает набережную города.

Подъем уровня воды привел к тому, что часть улиц города оказалась затоплена.

Ураганы, обрушившиеся в конце лета и начале осени на южное побережье США привели к значительным разрушениям и человеческим жертвам. В начале октября стало известно, что Белый дом намерен запросить у конгресса выделения $29 млрд на оказание помощи пострадавшим от ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария».

Накануне, 29 октября, синоптики сообщили, что возле Кубы в Карибском море сформировался очередной тропический шторм, названый «Филипп». Сейчас он движется в сторону Флориды.

Теги: Германия , ураган
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