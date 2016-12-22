Минобороны на видео показало возможности истребителя Су-30СМ

Минобороны показало видео, на котором продемонстрированы возможности новейшей модификации истребителя Су-30. Видео с Су-30СМ было опубликовано на официальном YouTube-канале ведомства.

На видео продемонстрировано выполнение летчиками на Су-30СМ фигур высшего пилотажа, отстрел тепловых ловушек и ведение огня по целям.

В описании под видео уточняется, что фигуры высшего пилотажа на Су-30СМ были выполнены летчиками пилотажной группы «Соколы России». «Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» в боевом порядке «ромб», — сообщили в Минобороны.

Истребитель Су-30 был разработан в конце 1980-х годов в Советском Союзе. Его последняя модификация, Су-30СМ (серийный модернизированный), совершила первый полет в 2012 году. Она относится к поколению 4++. Согласно информации на сайте производителя, корпорации «Иркут», поставки самолетов в российские войска ведутся с декабря 2012 года. Точные данные о летно-технических характеристиках засекречены, однако известно, что благодаря двигателям с управляемым вектором тяги он обладает сверхманевренностью. Су-30СМ может применяться как для уничтожения самолетов противника, так и для нанесения ударов по наземным объектам.

Средняя стоимость одного Су-30СМ оценивается примерно в 1,5 млрд руб. Минобороны уже заказало у корпорации «Иркут» 83 таких истребителя, часть из которых уже поступила в войска. В июле стало известно, что правительство может выделить средства на закупку еще одной партии этих самолетов.