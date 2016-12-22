В Госдуме ответили на заявление об угрозе российских подлодок для Украины

Предположение, что российские подводные лодки могут угрожать Украине, выглядит непрофессионально с учетом состояния украинских вооруженных сил. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в ответ на слова генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Романенко.

Романенко в опубликованном накануне интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что передислокация российских войск и масштабные учения российской армии могут свидетельствовать о подготовке Россией полноценного военного вторжения на Украину. В частности он отметил, что угрозу могут представлять и российские подводные лодки в Черном море. «Вы посмотрите, группировка войск в Джанкое, они отрабатывают операции по захвату важных для Украины государственных объектов. Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?» — рассказал украинский генерал.

В ответ на эти слова Шаманов вспомнил шутку о «подводной лодке в степях Украины». «Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, <…> генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана. У них нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю. Все, что у них осталось, — это жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского Союза», — заявил он.

Шаманов обвинил украинскую армию в непрофессионализме, напомнив о докладе украинской военной прокуратуры, согласно которому за год небоевые потери ВСУ составили 10 тыс. человек. В числе причин небоевых потерь глава ведомства Анатолий Матиос назвал болезни, нарушение норм безопасности и употребление спиртных напитков.