Председатель Европарламента заявил о непризнании Каталонии в Евросоюзе

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Каталония, объявившая о своей независимости, не может рассчитывать на признание среди стран Евросоюза. По его словам, каталонский кризис является внутренним делом Испании, передает Associated Press.

Таяни подчеркнул, что считает незаконным референдум о независимости региона и уверен в необходимости восстановления конституционного порядка. «Никто не признает Каталонию в качестве суверенного государства. Референдум был незаконным», — подчеркнул он.

Председатель Европарламента призвал провести в Каталонии выборы в органы региональной власти в соответствии с решением Мадрида. «Все должно происходить в соответствии с Конституцией Испании», — добавил при этом он.

В то же время Таяни выразил мнение, что ЕС не стоит принимать на себя роль посредника в споре между каталонскими и испанскими властями, хотя он и рассчитывает на мирный диалог как метод разрешения кризиса. «Это не означает, что Европейский союз может выступать посредником, поскольку это внутренняя проблема Испании», — пояснил он.

Парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости Каталонии. Спустя час после этого испанский сенат одобрил применение в отношении региона 155-й статьи Конституции, которая позволяет отозвать полномочия у правительства автономии и ввести в Каталонии прямое управление из Мадрида. Премьер-министр Испании Мариано Рахой отправил в отставку правительство сепаратистов и назначил главой региона вице-премьера правительства Испании. Однако каталонский лидер Карлес Пучдемон указ о собственной отставке проигнорировал.