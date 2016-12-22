В Турции перевернулся автобус с японскими туристами

Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, на место ДТП выехали медики, передает агентство Anadolu. В автобусе находились туристы из Японии, пострадали 18 человек. Некоторые получили сильные травмы, сообщает агентство.

По данным агентства, автобус следовал из Антальи в город Конья.

Другое ДТП с туристическим автобусом произошло в Анталье в начале месяца. 7 октября микроавтобус, перевозивший иностранцев, перевернулся, погибли три человека, пострадали 11. 17 сентября в Анталье перевернулся туристический автобус, на борту которого находились 27 человек, двое погибли.