В Японии тайфун «Саола» привел к масштабным отключениям электричества

В Японии, где бушует тайфун «Саола», прошли масштабные отключения электричества. В некоторых провинциях уровень осадков достиг 450 мм, сообщает Japan Times.

Особо тяжелый удар стихия нанесла по восточному, тихоокеанскому побережью страны, где уровень осадков за 24 часа в отдельных районах превысил среднемесячный за октябрь. По данным ТАСС, без света остались порядка 40 тыс. домов. Всего от стихии, по последним данным, пострадали два человека.

Тайфун нарушил и транспортное сообщение. Из-за погодных условий несколько десятков рейсов были отменены. Всего по стране из-за тайфуна отменили 55 вылетов внутренних рейсов.

До этого по Японии прошел тайфун Lan, его жертвами по меньшей мере стали восемь человек. 23 октября из-за тайфуна на камни налетел российский сухогрух