СКР возбудил уголовное дело о гибели людей при взрыве газа на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух человек в результате взрыва газа в жилом доме города Рубцовска в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.
В ведомстве назвали предварительную версию причин взрыва. По данным следователей, инцидент произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового баллона.
Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Как сообщили в МЧС, жильцы были эвакуированы из пострадавшего дома, для них спасатели подготовили пункт временного размещения. Сейчас ведется разбол завалов на месте дома.
Взрыв в Рубцовске произошел вечером 28 октября. В жилом доме находились четыре квартиры. Жертвами произошедшего стал 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница.