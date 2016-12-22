Столтенберг заявил об угрозе северокорейских ракет для стран НАТО

СКР возбудил уголовное дело о гибели людей при взрыве газа на Алтае

Соловьев обвинил Венедиктова и «Эхо Москвы» в «травле» журналистов ВГТРК

Водитель попытался въехать в толпу демонстрантов в Калифорнии

Конгресс получил доступ к документам собравшей досье на Трампа компании

СМИ сообщили о массовых учебных эвакуациях в КНДР

Число жертв в результате теракта в столице Сомали увеличилось до 23

В Южной Корее представили дизайн билетов на Олимпиаду-2018

Спасатели МЧС России прибыли на Шпицберген для поиска пропавшего Ми-8

Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку

В Совфеде прокомментировали слова Волкера о вводе миротворцев в Донбасс

При обрушении кровли жилого дома в Алтайском крае погибли двое человек

В США самолет получил большую вмятину при столкновении с птицей

Участники акции у Верховной рады начали блокаду бизнеса Порошенко

Возле берегов Кубы сформировался тропический шторм «Филипп»

На Avito выставили на продажу новые 200-рублевые купюры по 300 руб.

МЧС предупредило о трехдневных дождях с сильным ветром в Москве

США и Южная Корея расширят сотрудничество из-за северокорейской угрозы

Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок летального оружия Киеву

СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае

Тиньков заявил об отсутствии планов выдвигаться на президентские выборы

После ДТП госпитализировали создателя материалов для атомных реакторов

В Канаде после стрельбы в госпитале погибли двое пожилых людей

В Мадриде предложили Пучдемону принять участие в выборах главы Каталонии

Число погибших при взрывах в столице Сомали увеличилось до 17

«Спартак» в пятый раз за сезон упустил победу на последних минутах

Саакашвили сообщил о планах прокуратуры экстрадировать его в Грузию

К поискам пропавшего близ Шпицбергена Ми-8 подключили спасателей МЧС

В Москве полиция начала проверку четырех ТЦ после сообщений о минировании

Глава полиции Каталонии признал свою отставку