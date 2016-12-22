СМИ сообщили о массовых учебных эвакуациях в КНДР

В Северной Корее власти проводят массовые учения по гражданской обороне, включающие в себя эвакуации. Об этом сообщает портал NK News со ссылкой на источники в КНДР.
Учения проводили в нескольких регионах страны за пределами Пхеньяна, в небольших населенных пунктах. По большей части, тренировочные эвакуации проводились на восточном побережье страны, обращенном к Японии. Участники учений отрабатывали эвакуации на случай тревоги и массовые отклбючения электричества.
Авторы портала указывают, что подобные учения ранее в КНДР долгое время не проводились, хотя ранее, в 2003 году, в стране проводились тренировки поведения жителей в случае авианалетов. Как отмечает портал, учения с массовым отключением электричества также связаны с отработкой светомаскировки на случай бомбардировки страны.
Накануне, 28 октября, глава Минобороны США Джеймс Мэттис выступил с предупреждением к КНДР, заявив, что развитие ядерной программы подрывает безопасность Пхеньяна. Он подчеркнул, что любая попытка агрессии Северной Кореи, особенно с применением ядерного оружия, встретит «массированный военный ответ».