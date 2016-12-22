Число жертв в результате теракта в столице Сомали увеличилось до 23

Число погибших при теракте в столице Сомали Могадишо увеличилось до 23, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось о 17 жертвах в результате двух взрывов в Могадишо. В полиции рассказали, что из здания отеля, который захватили террористы, удалось спасти 30 человек. В гостинице до сих пор продолжается перестрелка, добавили в правоохранительных органах. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» (признана в России террористической и запрещена) группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России), добавили в полиции. Ранее представитель группировки в разговоре с Reuters заявил, что целью атаки были министры и сотрудники службы безопасности, которые находятся в отеле.
Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед выразил мнение, что теракт в Могадишо «совершен с целью внушить страх людям, которые продемонстрировали единство после атаки страны две недели назад», пишет агентство.
Накануне, 28 октября, в столице Сомали произошла серия взрывов. Первый — у ворот отеля взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого вооруженные боевики ворвались внутрь гостиницы, где после этого началась перестрелка с правоохранителями. В полиции отмечали, что отель часто посещают законодатели, военные и гражданские лица.
Вскоре после первого взрыва сдетонировал еще один автомобиль около бывшего здания парламента, в машине была заложена бомба. В здании находились сомалийские военные, рассказывали в правоохранительных органах. Телеканал Sky News сообщал, что в числе погибших оказался бывший депутат и начальник полиции.
Еще один теракт в Могадишо произошел 14 октября, власти Сомали признали его одним из крупнейших за всю историю страны. Жертвами стали 358 человек. Возле отеля Safari на оживленной торговой улице города взорвались два автомобиля. Еще один взрыв тогда прогремел в квартале Мадина. В результате случившегося были разрушены несколько зданий, повреждены десятки автомобилей. Ответственность за взрывы не взяла на себя ни одна организация. Сомалийское правительство обвинило в атаке группировку «Аш-Шабаб».