В Совфеде прокомментировали слова Волкера о вводе миротворцев в Донбасс

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о вводе миротворцев в Донбасс, сообщает «РИА Новости».
Заявление Волкера ранее озвучил депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. «Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята», — написал он на своей странице в Facebook. «Критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российской-украинской границей. Причем, именно активного контроля военизированной миссией, подчеркнул Волкер, а не пассивного мониторинга», — приводит он слова спецпредставителя Госдепа США по Украине. «На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил «I can’t imagine it» («я не могу себе этого представить»)», — пишет Найем.
«Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето», — считает Косачев. Из заявления Волкера следует, что мандат миротворцев ООН не предполагает участия России, отметил сенатор. «Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины», — уверен он.