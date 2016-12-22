Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,98 EUR Нал. 67,91 67,39 USD Бирж. 58,06 +0,21 EUR Бирж. 67,41 +0,00 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5699,99 -20,80 ММВБ 2068,76 +1,08% РТС 1118,62 +0,04% Brent 60,50 +1,71% DJIA 23434,19 +0,14% Nasdaq 6701,26 +2,20% FTSE 7505,03 +0,25%
В Совфеде прокомментировали слова Волкера о вводе миротворцев в Донбасс
Лента новостей
В США самолет получил большую вмятину при столкновении с птицей 03:20, Общество Участники акции у Верховной рады начали блокаду бизнеса Порошенко 02:47, Политика Возле берегов Кубы сформировался тропический шторм «Филипп» 02:20, Общество На Avito выставили на продажу новые 200-рублевые купюры по 300 руб. 01:40, Общество МЧС предупредило о трехдневных дождях с сильным ветром в Москве 01:09, Общество США и Южная Корея расширят сотрудничество из-за северокорейской угрозы 28 окт, 23:59, Политика Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок летального оружия Киеву 28 окт, 23:50, Политика СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае 28 окт, 22:59, Общество Тиньков заявил об отсутствии планов выдвигаться на президентские выборы 28 окт, 22:20, Политика После ДТП госпитализировали создателя материалов для атомных реакторов 28 окт, 22:19, Общество В Канаде после стрельбы в госпитале погибли двое пожилых людей 28 окт, 21:48, Общество В Мадриде предложили Пучдемону принять участие в выборах главы Каталонии 28 окт, 21:33, Политика Число погибших при взрывах в столице Сомали увеличилось до 17 28 окт, 21:19, Общество «Спартак» в пятый раз за сезон упустил победу на последних минутах 28 окт, 21:00, Спорт Саакашвили сообщил о планах прокуратуры экстрадировать его в Грузию 28 окт, 20:38, Политика К поискам пропавшего близ Шпицбергена Ми-8 подключили спасателей МЧС 28 окт, 20:38, Общество В Москве полиция начала проверку четырех ТЦ после сообщений о минировании 28 окт, 20:08, Общество Глава полиции Каталонии признал свою отставку 28 окт, 19:48, Политика Собчак пояснила слова Белковского об отказе от жесткой критики Путина 28 окт, 19:21, Политика В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек 28 окт, 19:04, Общество Чемпионат России по футболу. «Ростов» — «Спартак». Онлайн 28 окт, 19:00, Спорт При падении дельтаплана в Адыгее погибли два человека 28 окт, 18:59, Общество Кадыров призвал не брать с собой на политические митинги детей 28 окт, 18:45, Общество Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Омске 28 окт, 18:34, Общество Президента Бразилии прооперировали в Сан-Паулу 28 окт, 18:18, Политика Государство выделит «Первому каналу» 3 млрд руб. 28 окт, 17:53, Технологии и медиа Польша заявила о желании вывезти из Франции памятник папе Иоанну Павлу II 28 окт, 17:37, Политика СМИ сообщили о сбившем велосипедистку под Иваново пьяном священнике 28 окт, 17:08, Общество
В Совфеде прокомментировали слова Волкера о вводе миротворцев в Донбасс
Украинский кризис, 05:05
0
В Совфеде прокомментировали слова Волкера о вводе миротворцев в Донбасс

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев​ прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о вводе миротворцев в Донбасс, сообщает «РИА Новости».

Заявление Волкера ранее озвучил депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. «Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята», — написал он на своей странице в Facebook. «Критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российской-украинской границей. Причем, именно активного контроля военизированной миссией, подчеркнул Волкер, а не пассивного мониторинга», — приводит он слова спецпредставителя Госдепа США по Украине. «На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил «I can’t imagine it» («я не могу себе этого представить»)», — пишет Найем.

«Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето», — считает Косачев. Из заявления Волкера следует, что мандат миротворцев ООН не предполагает участия России, отметил сенатор. «Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины», — уверен он.

Теги: Донбасс , миротворцы , Констанин Косачев , Курт Волкер
Главное
Участники акции у Верховной рады начали блокаду бизнеса Порошенко Политика
Материалы по теме
Депутаты Рады обсудили с Волкером введение миротворцев в Донбасс Политика
Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Волкером Политика
Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок летального оружия Киеву Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку