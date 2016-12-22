В США самолет получил большую вмятину при столкновении с птицей
Общество, 03:20
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В США самолет получил большую вмятину при столкновении с птицей
Самолет авиакомпании Delta Airlines, который следовал рейсом Миннеаполис-Чикаго столкнулся с птицей, в результате чего на лайнере образовалась крупная вмятина. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на авиакомпанию.
NBC на своей странице в Twitter опубликовал фотографию самолета после столкновения с птицей.
Инцидент произошел когда самолет приземлялся. Представительница Delta Airlines отметила, что в настоящий момент авиакомпания оценивает ущерб. По ее словам, Boeing 757-200 успешно приземлился в международном аэропорту Чикаго Мидуэй.