Возле берегов Кубы сформировался тропический шторм «Филипп»

У побережья Кубы сформировался тропический шторм «Филипп», сообщается на сайте Национального центра предупреждения ураганов США (NHC).
«[Тропическая] депрессия усилилась до тропического шторма «Филипп». Сильные дожди идут в центральной и западной частях Кубы, они продвигаются в направлении архипелага Флорида-Кис и Южной Флориде», — говорится в сообщении.
В начале сентября на Карибский бассейн обрушился ураган «Ирма». В результате стихии на Карибах погибли более 30 человек. «Ирма» подошла к южному побережью США 10 сентября, а на следующий день обрушилась на американский штат Флорида.
Из-за урагана в штате объявили режим стихийного бедствия, были затоплены центр Майами, а также южные районы Флориды. В штате объявлялась эвакуация более 6 млн человек, а без света оставалось свыше 3 млн человек.