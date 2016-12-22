Глава Пентагона призвал КНДР «не совершать ошибок»

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Северную Корею «не совершать ошибок», поскольку любые попытки напасть на Соединенные Штаты или их союзников «будет отбито и повлечет за собой ответ». Об этом глава Пентагона сказал по итогам переговоров с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му, сообщается на сайте Минобороны США.

«Любое нападение на США или на наших союзников будет отбито. Применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным ответом — одновременно эффективным и подавляющим», — пригрозил он. При этом Мэттис подчеркнул, что Вашингтон продолжит предпринимать усилия для того, чтобы разрешить проблему на Корейском полуострове дипломатическим путем.

Джеймс Мэттис заявлял, что стремительно развивающаяся ядерная программа КНДР не укрепит ее безопасность, а только подорвет ее. Он отмечал, что Вашингтон никогда не признает Северную Корею ядерной державой.

Директор ЦРУ Майк Помпео 20 октября заявлял, что разработка ядерного оружия Пхеньяном находится на уровне, который в скором времени позволит КНДР нанести удар по США. Он отмечал, что ЦРУ постоянно ведет работу над тем, чтобы найти способы предотвратить расползание ядерных технологий. По его словам, возможности Северной Кореи в области разработки ракет большой дальности в последнее время существенно выросли.