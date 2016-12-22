СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае
Общество, 22:59
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СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае
Следственный комитет начал доследственную проверку после взрыва газа в одной из квартир одноэтажного жилого дома в Алтайском крае, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.
Дом расположен на улице Гвардейской в городе Рубцовске, уточнили в ведомстве. Хлопок газовоздушной смеси произошел около 23:45 по местному времени (19:45 мск). В результате случившегося обрушилось перекрытие, говорится в сообщении.
На место происшествия выехали следователи. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также уточняются информация о пострадавших.