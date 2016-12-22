Число погибших при взрывах в столице Сомали увеличилось до 17

В столице Сомали Могадишо число погибших в результате двух взрывов увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters. Ранее сообщалось о семи погибших.
По данным представителя экстренных служб, в результате взрыва у отеля ранения получили 17 человек.
Как отмечается в сообщении, ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России) группировка «Аш-Шабаб».
Как сообщалось в субботу, 28 октября, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на территории отеля, который находится в 600 м от президентского дворца. После взрыва в здание гостиницы ворвались вооруженные боевики. Несколько минут спустя, сдетонировал еще один заминированный автомобиль около бывшего здания парламента, где находились сомалийские военные.
В полиции рассказали, что вооруженные силы вошли в небольшую часть здания отеля. Они ведут ведет перестрелку с боевиками. Среди погибших — бывший депутат, рассказали в правоохранительных органах Сомали.В полиции отметили, что столкновения внутри здания отеля еще идут, и число погибших может возрасти.
Представитель «Аш-Шабаб» рассказал Reuters, что целью атаки были министры и сотрудники службы безопасности, которые находятся в гостинице. По его словам, боевики группировки продолжают сражаться внутри здания.