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Саакашвили сообщил о планах прокуратуры экстрадировать его в Грузию
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Саакашвили сообщил о планах прокуратуры экстрадировать его в Грузию
Украинский кризис, 20:38
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Саакашвили сообщил о планах прокуратуры экстрадировать его в Грузию

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собирается арестовать его и экстрадировать в Грузию. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинский прокурор начал готовить документы для ареста и экстрадиции «за действия» Саакашвилли, когда он занимал пост грузинского президента.

«Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда. Если вам понадобятся дополнительные детали для исполнения заказа Путина, Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили, — прим РБК), Порошенко или олигархата, не стесняйтесь, обращайтесь, помогу по старой дружбе», — написал Саакашвили.

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​Саакашвили был лишен гражданства Украины в июле по указу украинского президента Петра Порошенко. Причиной такого решения стало то, что во время заполнения документов на гражданство бывший грузинский лидер не указал, что он был судим. Против в него в Грузии были возбуждены несколько уголовных дел о коррупции и применении силы к оппозиции. Тбилиси лишило Саакашвили гражданства в 2015 году.

В сентября бывший президент Грузии и его сторонники смогли прорваться через границу Польши на Украины. С 17 октября в Киеве Саакашвили проводит акцию протеста.

Во вторник, 24 октября, украинские власти отказали бывшему грузинскому лидеру в политическом убежище. Тогда Луценко заявил, что теперь препятствий для экстрадиции Саакашвили в Грузию нет, потому что у него нет украинского гражданства.

Теги: Грузия , экстрадиция , Михаил Саакашвили
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