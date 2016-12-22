Глава полиции Каталонии признал свою отставку

Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо признал свою отставку и призвал сотрудников региональных правоохранительных органов к пониманию. Об этом он написал в письме к своим подчиненным, сообщает El Pais.



«Я прошу вас быть преданными и принимать решения тех, кто стоит над нами, как вы и всегда делали», — сказал Траперо. Он отметил, что получил постановление о своей отставке. «Это не легко для меня, но я прошу вашего понимания», — заявил бывший глава полиции, обращаясь к своим сотрудниками.



В субботу, 28 октября, глава МВД Испании ​Игнасио Соидо подписал распоряжение об отставке начальника каталонской полиции. Ведомство отмечает, что увольнение Траперо связано с провозглашением независимости Каталонии.



В пятницу, 27 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о смещении с поста главы Каталонии Карлеса Пучдемона и роспуске парламента региона. Кроме того, глава испанского правительства сообщил о том, что Траперо также будет отправлен в отставку. Управление полицией Каталонии было передано МВД Испании.

Новым главой региона стала вице-премьер страны Сорайе Саэнс де Сантамария. Пучдемон должен перестать исполнять обязанности главы Каталонии, иначе он будет обвинен в узурпации исполнительной власти. За подобные действия предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы.

В свою очередь, Пучдемон отказался уходить со своего поста. По его словам, указ испанских властей о роспуске каталонского правительства направлен против населения региона. Бывший глава Каталонии заявил, что регион должен продолжать работу, чтобы построить «свободную страну». Он подчеркнул, что уволить его может только региональный парламент, который и избрал его главой.

В четверг, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании В свою очередь, сенат Испании одобрил запрос правительства на приостановку статуса автономии региона. Он был переведен под прямое управление Мадрида.