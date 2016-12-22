Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,30 57,95 EUR Нал. 67,90 67,37 USD Бирж. 58,06 +0,21 EUR Бирж. 67,41 +0,00 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5710,53 -58,96 ММВБ 2068,76 +1,08% РТС 1118,62 +0,04% Brent 60,50 +1,71% DJIA 23434,19 +0,14% Nasdaq 6701,26 +2,20% FTSE 7505,03 +0,25%
В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек
Лента новостей
В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек 19:04, Общество Чемпионат России по футболу. «Ростов» — «Спартак». Онлайн 19:00, Спорт При падении дельтаплана в Адыгее погибли два человека 18:59, Общество Кадыров призвал не брать с собой на политические митинги детей 18:45, Общество Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Омске 18:34, Общество Президента Бразилии прооперировали в Сан-Паулу 18:18, Политика Государство выделит убыточному «Первому каналу» 3 млрд руб. 17:53, Технологии и медиа Польша заявила о желании вывезти из Франции памятник папе Иоанну Павлу II 17:37, Политика СМИ сообщили о сбившем велосипедистку под Иваново пьяном священнике 17:08, Общество В результате стрельбы в Харьковской области пострадали три человека 16:57, Общество СМИ узнали о задержании совладельца киносети «Люксор» за неуплату налогов 16:55, Бизнес Мэр Анкары подал в отставку по требованию Эрдогана 16:31, Политика В Новой Москве машина сбила шестилетнего ребенка 16:22, Общество «Зенит» отказался продать легионера турецкому клубу 16:12, Спорт В Петербурге открыли мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем 16:11, Общество Пучдемон проигнорировал указания Мадрида о сложении своих полномочий 15:55, Политика В Швеции неизвестные открыли огонь по дому офицера полиции 15:31, Общество Два человека пострадали при подрыве гранаты у кафе под Донецком 15:21, Общество Депутаты Рады обсудили с Волкером введение миротворцев в Донбасс 15:00, Политика Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Тель-Авив экстренно сел в Краснодаре 14:54, Общество В проекте поддержки ведущих вузов России «5–100» сохранил место 21 вуз 14:38, Общество В женском теннисе определилась первая ракетка мира по итогам года 14:20, Спорт При крушении вертолета в Афганистане погиб американский солдат 14:08, Политика Военный прокурор Украины рассказал о небоевых потерях в ВСУ 14:01, Политика Власти Москвы рассказали о планах развития столичного метро 13:46, Общество Ургант в пародии на интервью Собчак Дудю назвал себя «кандидат-противень» 13:45, Общество В Москве предложили сделать скидку на штрафы за неоплату парковки 13:22, Общество Лидеру Каталонии Пучдемону пригрозили тюрьмой за неповиновение Мадриду 13:17, Политика
В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек
Общество, 19:04
0
В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек

В результате серии взрывов в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters. Среди погибших есть как гражданские, так и военные.

Первый взрыв произошел около отеля, когда начиненная взрывчаткой машина въехала на его территорию. После этого вооруженные боевики взяли отель штурмом. По словам представителя полиции, взрыв произошел у ворот гостиницы. Он отметил, что внутри здания происходят вооруженные столкновения. Собеседник агентства рассказал, что отель часто посещают законодатели, военные и гражданские лица.

После взрыва у отеля около бывшего здания парламента сдетонировал еще один автомобиль, в котором была заложена бомба. Как рассказали в полиции Reuters, в здании находились сомалийские военные.

Как сообщает Sky News, среди погибших — бывший депутат и начальник полиции. По данным телеканала, в результате произошедшего погибли десять человек, пострадали 11.

Пока никто не взял ответственность за теракт. Как отмечает Reutets, за террористическими атаками в Сомали обычно стоит исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

Теги: Сомали , Могадишо , Теракт
Главное
Пучдемон проигнорировал указания Мадрида о сложении своих полномочий Политика
Материалы по теме
Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358 Политика
В ООН осудили теракт в столице Сомали Общество
Число жертв при теракте в Сомали увеличилось до 276 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку