В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек

В результате серии взрывов в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters. Среди погибших есть как гражданские, так и военные.
Первый взрыв произошел около отеля, когда начиненная взрывчаткой машина въехала на его территорию. После этого вооруженные боевики взяли отель штурмом. По словам представителя полиции, взрыв произошел у ворот гостиницы. Он отметил, что внутри здания происходят вооруженные столкновения. Собеседник агентства рассказал, что отель часто посещают законодатели, военные и гражданские лица.
После взрыва у отеля около бывшего здания парламента сдетонировал еще один автомобиль, в котором была заложена бомба. Как рассказали в полиции Reuters, в здании находились сомалийские военные.
Как сообщает Sky News, среди погибших — бывший депутат и начальник полиции. По данным телеканала, в результате произошедшего погибли десять человек, пострадали 11.
Пока никто не взял ответственность за теракт. Как отмечает Reutets, за террористическими атаками в Сомали обычно стоит исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».