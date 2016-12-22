При падении дельтаплана в Адыгее погибли два человека

Два человека, по предварительным данным, погибли при падении дельтаплана в Майкопском районе Адыгеи. Об этом сообщил РБК главный специалист-эксперт по пропаганде и связи с общественностью ГУ МЧС России по республике Адыгея Сергей Сергеев.
«В 18:00 28 октября в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по республике Адыгея поступило сообщение о падении дельтаплана в Майокопском районе. Установлено что мотодельтаплан упал в окрестностях поселка Причетовка при падении аппарата погибли два человека, гражданин Ф., житель поселка, и туристка Ш. из Сочи Краснодарского края. Установлено, что гражданин Ф. управлявший дельтапланом был зарегистрирован как ИП и имел лицензию на полет», — рассказал он.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщил ТАСС источник в администрации Майкопского района, одним из погибших при крушении дельтаплана был преподаватель инженерно-физического факультета Адыгейского госуниверситета Герман Феклистов.