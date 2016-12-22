СМИ сообщили о сбившем велосипедистку под Иваново пьяном священнике

В Ивановской области автомобиль Nissan Primera, за рулем которого был пьяный священник, сбил женщину на велосипеде. Об этом сообщило издание «Кинешемец.ru».



По данным издания, ДТП произошло в городе Шуе 26 октября. Как отмечает СМИ, велосипедистку сбил автомобиль, когда она выехала на дорогу.



В управлении ГИБДД по Ивановской области подтвердили «РИА Новости», что иномарка сбила женщину на велосипеде 26 октября. По данным сотрудников правоохранительных органов, она была госпитализирована с травмами головы. Личность водителя в ГИБДД не уточнили.



«Кинешемец.ru» сообщает, что за рулем Nissan Primera был настоятель Предтеченского храма села Парское из Кинешемской епархии иеромонах Протолеон (Белозерцев). По данным издания, на него были составлены административные протоколы.