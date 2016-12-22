При стрельбе в Харьковской области ранены трое

В городе Первомайский под Харьковом неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Три человека обратились в больницу с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Украины по Харьковской области.

По данным полиции, стрельба произошла в ночь на 28 октября около 2:00 мск. Пострадавшие находились в Первомайском около торговых киосков. У одного из пострадавших во время стрельбы 18-летнего мужчины непроникающая огнестрельная рана грудной клетки и бедра. Он госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

Другой пострадавший, 28-летний мужчина, ранен в бедро, а третий, 19-летний пострадавший, ранен в голень.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 «Хулиганство» УК Украины.

Полиция ищет устроившего стрельбу.