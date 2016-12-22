В Новой Москве машина сбила шестилетнего ребенка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД Москвы.

«В Щербинке, на улице Спортивная, во дворовой территории был осуществлен наезд на пешехода, пострадал ребенок шести лет», — сообщили РБК в пресс-службе. Пострадавший был госпитализирован.

Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, ребенка увезли с места происшествия в больницу на вертолете.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

