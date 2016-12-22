В Петербурге открыли мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем

В Петербурге, на Серафимовском кладбище, открылся памятник жертвам катастрофы самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», крушение которого произошло 31 октября 2015 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Памятник, который получил название «Сложенные крылья», был установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв крушения самолета. Монумент представляет собой крылья самолета, на одном из которых выгравирован номер рейса, а на другом — дата катастрофы. Перед ними установлен саркофаг, на котором написано: «Членам экипажа и пассажирам рейса 7К9268, погибшим от рук террористов 31 октября 2015 года в небе над Синаем (Египет)».

На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который возложил венок к памятнику. По данным «Фонтанки», в открытии мемориала принимали участие «сотни людей», среди которых были родные и близкие жертв авиакатастрофы. Как отмечает ТАСС, во время церемонии в небо было выпущено 25 белых воздушных шаров по числу детей, погибших при падении самолета.

Также еще один мемориал в память жертв катастрофы борта «Когалымавиа» будет открыт в Ленинградской области, на Румболовой горе, 31 октября,​ в годовщину крушения, отмечает «Интерфакс».