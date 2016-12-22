В Петербурге открыли мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем

В Петербурге, на Серафимовском кладбище, открылся памятник жертвам катастрофы самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», крушение которого произошло 31 октября 2015 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Памятник, который получил название «Сложенные крылья», был установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв крушения самолета. Монумент представляет собой крылья самолета, на одном из которых выгравирован номер рейса, а на другом — дата катастрофы. Перед ними установлен саркофаг, на котором написано: «Членам экипажа и пассажирам рейса 7К9268, погибшим от рук террористов 31 октября 2015 года в небе над Синаем (Египет)».
На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который возложил венок к памятнику. По данным «Фонтанки», в открытии мемориала принимали участие «сотни людей», среди которых были родные и близкие жертв авиакатастрофы. Как отмечает ТАСС, во время церемонии в небо было выпущено 25 белых воздушных шаров по числу детей, погибших при падении самолета.
Также еще один мемориал в память жертв катастрофы борта «Когалымавиа» будет открыт в Ленинградской области, на Румболовой горе, 31 октября, в годовщину крушения, отмечает «Интерфакс».
Самолет авиакомпании «Когалымавиа» был взорван в воздухе 31 октября 2015 года после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха. На его борту находились 217 пассажиров и семь членом экипажа. В результате катастрофы не выжил никто.
Российские правоохранительные органы назвали произошедшее терактом. Ответственность за него взяла запрещенная в России организация «Исламское государство». После инцидента с Аirbus A321 Россия остановила регулярные полеты в Египет.