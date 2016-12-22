В Швеции неизвестные открыли огонь по дому офицера полиции

В Швеции, в провинции Вестманланд, неизвестные открыли огонь по дому семьи офицера полиции. Об этом сообщили в финских правоохранительных органах, передает телеканал SVT.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Вестерос в ночь с пятницы на субботу, 28 октября. Во время нападения в доме был офицер полиции и его семья. В результате никто не пострадал. На данный момент офицер и его родные вывезены из дома и находятся под защитой.

В полиции назвали произошедшее «очень серьезным». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, кто стоит за атакой.

По данным газеты Expressen, в дом выстрели 22 раза. Когда был открыт огонь, полицейский и его семья спали. Как рассказала шеф местной полиции, выстрелами были повреждены мебель и различные предметы. Пока полиция не может сказать, кто стоял за атакой и какие были мотивы у нападавших.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, следователи рассматривают версию, что нападение было совершено в качестве атаки на полицию в целом, так как нет четких доказательств, что целью неизвестных был именно один офицер полиции.